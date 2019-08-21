Грузия начинает переговоры с авиакомпаниями США о прямых рейсах

БАКУ/Trend/ - В сентябре Грузия начинает переговоры с авиакомпаниями США по поводу прямых рейсов между странами, сообщает Trend со ссылкой на apsny.ge.

Об этом сообщила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

По ее словам, прямые полеты между Грузией и США привлекательны, как со стратегической, так и с коммерческой точки зрения.

«В начале сентября я лично планирую отправиться в США вместе с группой переговорщиков. У нас будет встреча с двумя ведущими авиакомпаниями, которые, думаю, заинтересуются прямыми полетами в Грузию, и мы ожидаем, что эти переговоры завершатся успешно», - заявила Натия Турнава.

Напомним, что возможное начало прямых перелетов между Грузией и США анонсировал премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

Как заявил премьер четвертого апреля текущего года, над соответствующим исследованием работало министерство экономики и устойчивого развития, и после его завершения предполагается поиск соответствующего авиаперевозчика.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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