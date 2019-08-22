Сократилось число грузинских туристов, посещающих Турцию

22 августа 2019 09:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В июне 2019 года Турцию посетили 160 тысяч туристов из Грузии, что на 17,34 процента меньше по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года, сообщили Trend в четверг в министерстве культуры и туризма Турции.

"Доля граждан Грузии в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за этот период, составила 3,02 процента", - сказали в министерстве.

Было отмечено, что в январе-июне 2019 года Турцию посетили 857,888 тысячи туристов из Грузии, что на 18,22 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

"Доля граждан Грузии в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь-июнь 2019 года, составила 4,75 процента", - сказали в министерстве.

Отметим, что в июне 2019 года Турцию посетили 5,318 миллиона туристов, что на 18,05 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

За указанный период Стамбул посетили свыше 1,3 миллиона, Анталью – 2,2 миллиона человек.

Согласно информации министерства, в январе-июне 2019 года Турцию посетили 18,076 миллиона человек, что на 13,20 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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