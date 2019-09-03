Азербайджан вошел в ТОП-5 по въездному туризму в Россию

3 сентября 2019 11:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В первой половине текущего года число поездок из Азербайджана в Россию выросло на 22 тысячи или на шесть процентов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на портал «ТурСтат».

Согласно данным туристического сайта, Азербайджан с 418 тысячами поездок занял пятое место по числу иностранных граждан прибывших в Россию в первой половине 2019 года,

В целом въездной туризм в Россию в первом полугодии вырос за счет туристов из стран Юго-Восточной Азии и стран Евросоюза.

В пятерку стран по числу туристических поездок в Россию по итогам шести месяцев вошли Украина - 3,424 миллиона поездок, Казахстан - 1,569 миллиона, Китай - 780 тысячи, Финляндия - 430 тысячи, Азербайджан - 418 тысячи.

Рейтинг составлен по результатам анализа статистики въездных туристских поездок иностранцев в Россию.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: kamala_mammadli

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