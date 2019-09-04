Расписание полетов компании Ryanair из аэропортов Грузии осталось прежним

4 сентября 2019 10:41 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Расписание полётов авиакомпании Ryanair остается неизменным, передает Trend со ссылкой на bizzone.info.

Об этом сообщил генеральный директор Объединения аэропортов Грузии Георгий Чоговадзе.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что в расписание авиакомпании были внесены некоторые изменения.

«Из-за технического сбоя, на сайте авиакомпании Ryanair в течение некоторого времени не были видны рейсы из Кутаиси и Тбилиси, однако эта проблема была устранена, и авиакомпания подтвердила, что расписание полетов не изменилось», — сообщил Георгий Чоговадзе.

На первом этапе авиакомпания будет выполнять рейсы из Кутаиси в Марсель и Болонью с частотой по два раза в неделю, а из Тбилиси в Милан четыре раза в неделю. Прямые рейсы в Европу начнутся шестого ноября 2019 года. Помимо Милана, Болоньи и Марселя, в будущем году Ryanair будет летать из Грузии в Кельн.

Ирландская авиакомпания Ryanair является крупнейшей бюджетной авиакомпании в Европе. Главный офис находится в Сордсе, графство Дублин. Авиакомпания основана в 1984 году ирландскими миллионерами Тони Райаном, Крисом Райаном и Лиамом Лонерганом (владельцами туристического агентства).

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @Mila61979356

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