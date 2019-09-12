Открылось прямое авиасообщение между Грузией и Эстонией

12 сентября 2019 20:11 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Из Таллина в Кутаисский международный аэропорт Грузии был выполнен новый рейс, передает Trend со ссылкой на Агентство гражданской авиации министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

До сих пор прямые рейсы между Эстонией и Грузией не осуществлялись.

В Кутаисском международном аэропорту пассажирам первого рейса вручили символические подарки.

С 10 сентября авиакомпания «Wizz Air » поэтапно начала прямые международные рейсы из Кутаисского международного аэропорта в Базель, Копенгаген, Брюссель, Таллинн, Эйндховен, Бари и Познань.

Wizz Air приступила к полетам из международного аэропорта Кутаиси в 2012 году. В сентябре 2016 года в Кутаисском международном аэропорту была открыта первая база авиакомпании. В мае 2017 года Кутаисский международный аэропорт добавил вторую базу Wizz Air и пять самых востребованных направлений в Европе. В 2018 году Wizz Air перевезла 95 процентов пассажиров международного аэропорта Кутаиси (587 643 пассажира).

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Twitter: @Mila61979356

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