Азербайджанские туркомпании примут участие в выставке в Карачи

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские туристические компании примут участие в выставке Pakistan Travel Mart, которая пройдет в Карачи восьмого - десятого октября, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

На выставке, в которой примут участие 14 азербайджанских туркомпаний, участники будут проинформированы о потенциале страны по различным направлениям туризма, достопримечательностях, отелях, национальной кухне и туристических маршрутах.

В ходе выставки пройдут встречи с пакистанскими туркомпаниями в формате B2B, состоится обмен мнениями по сотрудничеству.

Отметим, что "Pakistan Travel Mart" является выставкой туризма и путешествий широкого спектра в Пакистане, объединяющая все заинтересованные стороны сфер путешествий, туризма и приема гостей. В выставке, ежегодно проводимой с 2017 года, участвуют туркомпании порядка 20 стран. Число посетителей выставки превышает 25 тысяч.

Отметим, что число пакистанских туристов, посетивших Азербайджан с января по август 2019 года, составило 29 тысяч человек, что на 12,9% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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