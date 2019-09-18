Началось прямое авиасообщение между Грузией и Польшей

18 сентября 2019 20:47 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Между Грузией и Польшей начались прямые авиарейсы, передает Trend со ссылкой на Агентство гражданской авиации министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

Полеты по маршруту Кутаиси-Познань-Кутаиси начал осуществлять лоукостер WizzAir.

В Кутаисском международном аэропорту пассажирам первого рейса вручили символические подарки.

С 10 сентября авиакомпания «Wizz Air» поэтапно начала прямые международные рейсы из Кутаисского международного аэропорта в Базель, Копенгаген, Брюссель, Таллинн, Эйндховен, Бари и Познань.

Wizz Air приступила к полетам из международного аэропорта Кутаиси в 2012 году. В сентябре 2016 года в Кутаисском международном аэропорту была открыта первая база авиакомпании. В мае 2017 года Кутаисский международный аэропорт добавил вторую базу Wizz Air и пять самых востребованных направлений в Европе. В 2018 году Wizz Air перевезла 95 процентов пассажиров международного аэропорта Кутаиси (587 643 пассажира).

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Twitter: @Mila61979356

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Грузии продолжается строительство автомагистрали Сачхере-Они (Эксклюзив)
Финансы 19:01
Рост кредитования в Грузии приблизится к устойчивому уровню в среднесрочной перспективе
Финансы 17:52
Перу и Грузия могут найти общий язык в сфере туризма
Туризм 16:42
Грузия и Франция наладили плодотворные связи во многих областях
Финансы 16:00
За полугодие рост ВВП Грузии составил 4,5%
Бизнес 15:22
МВФ: Обесценивание лари в Грузии особенно влияет на тех, кто взял кредиты в иностранной валюте
Финансы 13:29
Лента новостей
Эльмар Мамедъяров: Важно, чтобы Италия, как член Минской группы, держала в центре внимания Карабахский конфликт
Политика 20:58
Поздравляю Федерацию гимнастики Азербайджана с прекрасной организацией Чемпионата мира – посол Молдовы
Общество 20:42
Посол Молдовы в Азербайджане встретился со спортсменками в рамках 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
Общество 20:40
Чарующая природа села Киш (ФOTO)
Общество 20:37
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора в Баку, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
Политика 20:05
Долгосрочные активы MCB Leasing сократились на 25%
Финансы 19:46
Госкомиссия Азербайджана: Мы готовы к обмену Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева на армянских военнослужащих
Нагорно-карабахский конфликт 19:28
Видно, что гимнасткам нравится выступать в Баку – зрительница из России
Общество 19:15
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на покупку анализаторов точки росы
Тендеры 19:08