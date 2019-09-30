Распоряжение Президента Азербайджана о строительстве новых дорог в Губинском районе поспособствует дальнейшему развитию турсферы в стране

30 сентября 2019 10:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За последние годы в Баку и других регионах республики реализовано множество инфраструктурных проектов, в том числе автомобильные дороги, мосты республиканского и местного значения, и эта работа продолжается.

Об этом сказал Trend глава пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Анар Наджафли, коснувшись распоряжения Президента Азербайджана о мерах по строительству автодороги Губа-Гусар (9 километров)-Алпай-Кюркюн-Сусай Губинского района.

Наджафли сказал, что воздействие природных факторов, в том числе снежные лавины, оползни, приводят к частому закрытию дороги Губа-Хыналыг. "С точки зрения значимости села Хыналыг для туризма в стране и важности обеспечения свободного передвижения по альтернативной дороге появилась необходимость в реконструкции автомобильной дороги Губа-Сарай протяженностью 24 километра и строительстве в ее продолжение дороги Сусай-Хыналыг протяженностью 30 километров. А также была необходимость в строительстве автодороги, ведущей в село Грыз, расположенное в горной местности", - отметил он.

Глава пресс-службы Госагентства сказал, что строительные работы уже начались. "Они начались в направлении дороги Алпан-Кюркюн-Сусай, которая на 9-м километре отделяется от автодороги республиканского значения Губа-Гусар", - добавил Наджафли.

По его словам, дорога реконструируется в соответствии с IV техническим уровнем. На автодороге Алпан-Кюркюн-Сусай будут построены водоотвод и два моста. Протяженность мостов составит 61 и 66 метров.

Наджафли добавил, что на следующем этапе начнется строительство дороги Сусай-Галахудат-Хыналыг протяженностью 30 километров, а также дороги, расположенной в горной местности к селу Грыз. Протяженность этой дороги составляет 4,8 километра. Таким образом, общая протяженность дорог в рамках нового инфраструктурного проекта составит 58,8 километра.

По его словам, в целом в рамках проекта планируется построить 19 водосточных труб, один водоотвод и два моста.

"Строительство новой автомобильной дороги в направлении села Хыналыг планируется завершить к 2020 году", - сказал Наджафли.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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