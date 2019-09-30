В Баку пройдет выставка Prime Travel Market (ФОТО)

8 октября в четвертый раз состоится мероприятие Prime Travel Market (PTM), организованное компанией Prime Consulting, при поддержке Государственного Агентства по Туризму (STA) и Ассоциации Туризма Азербайджана (AZTA), которое является одним из самых успешных мероприятий в сфере люксового туризма в Азербайджане.

По традиции выставка пройдет в отеле JW Marriott Absheron, в залах которого соберутся профессионалы туристического сектора России, Украины, Казахстана, Азербайджана, Словении, Чехии, Белоруссии, Италии, Испании, Швейцарии, Германии, Индии, Мексики, Турции, Греции, ЮАР, ОАЭ, чтобы узнать новости в сфере гостиничного бизнеса, новых принимающих компаниях и предоставляемых услугах, а так же наладить успешные партнерские отношения и укрепить уже существующие.

По словам организаторов Prime Travel Market — в этом году на выставке примет участие большое количество, как местных, так и иностранных тур агентств.

Участниками выставки будут 5* отели, эксклюзивные курорты, всемирные гостиничные сети, уникальные бутик - отели, авиакомпании, передовые туроператоры и консьерж компании.

В роли партнеров четвертой выставки Prime Travel Market выступят «Grante Şərab» и Turkish Airlines.

В рамках Prime Travel Market 2019 будет организован розыгрыш около 20 ценных призов для посетителей.

Выставка Prime Travel Market заслуженно завоевала репутацию одного из самых эффективных B2B мероприятий в индустрии туризма в регионе.

Следующее мероприятие Prime Travel Market запланировано на март 2020 года.

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