В туркменской Авазе пройдет международный форум по туризму

1 октября 2019 09:11 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Международная туристическая выставка и конференция "Туризм и путешествие" пройдут 9-10 октября на прикаспийском курорте Аваза, отмечается на сайте торгово-промышленной палаты Туркменистана, сообщает во вторник Trend.

В мероприятии примут участие руководители и специалисты национальных турагентств многих стран, иностранные инвесторы, аналитики и эксперты рынка мировой туристической индустрии.

Деловая программа включит в себя круглые столы и рабочие встречи.

Отметим, что индустрия туризма занимает особое место в стратегических планах Туркменистана. Примером является строящийся на Каспии курорт Аваза - первая в стране свободная экономическая зона, где работающим инвесторам, фирмам и компаниям предоставляются налоговые и таможенные
льготы.

Через Туркменистан проходил Великий Шелковый путь, здесь богатая народная культура, многоообразные природные ландшафты, уникальные археологические памятники - в том числе включенные в список ЮНЕСКО "Всемирное культурное наследие" Древние Ниса, Мерв и Куняургенч, или, к примеру, Гонурдепе - центр Маргианской цивилизации, древний
Дехистан.

Предгорья Копетдага, растительный и животный мир Каракумов, побережья Амударьи, Койтендаг, субтропические районы Юго-Западного Туркменистана - находка для любителей экологического туризма.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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