Азербайджан и Грузия развивают отношения в сфере туризма

4 октября 2019 15:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Грузия будут работать в сфере туризма в условиях сотрудничества, а не конкуренции, сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму Азербайджана.

Об этом заявили председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев и глава Национальной администрации по туризму Грузии Мариам Квривишвили на встрече в Тбилиси четвертого октября.

В ходе встречи была достигнута предварительная договоренность о сотрудничестве двух стран в сфере туризма, организации совместных туров, а также демонстрации совместных стендов на выставках.

Также было отмечено, что сотрудничество сторон привет к развитию сферы туризма в регионе.

Отметим, что сегодня в Тбилиси состоится открытие гостевого центра Азербайджанского бюро туризма Azerbaijan Travel.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: kamala_mammadli

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