Baku City Tour планирует открыть новый маршрут (Эксклюзив)

17 октября 2019 16:51 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В ближайшее время в маршруты автобусов Baku City Tour будет добавлен еще один.

Об этом в четверг сказал Trend директор Бакинского туристического информационного центра Руфат Багиров. По его словам, на новой линии предусмотрен ряд новшеств.

"Пока точно не известны начальная и конченая точки маршрута. Могу сказать только, что это будет новым направлением, и для наглядной демонстрации достопримечательностей города в аудиогиды будут добавлены дополнительные языки - китайский, арабский, турецкий и индийский. Что касается цен, то никаких изменений не будет. Для иностранцев оплата составляет 20, а для местного населения — пять манатов. Для детей и пожилых людей есть скидка в 50 процентов. Новое направление будет доступно до конца следующего года", - сказал Багиров.

Он рассказал также о спросе на услуги автобусных туров Baku City Tour:

"Спрос на туристические маршруты меняется в зависимости от сезона. С марта и до конца октября наблюдается наибольший спрос. Случается, что на линию выпускаются дополнительные автобусы", - отметил директор.

Он сказал, что каждый день с 10:00 по 19:00 автобусы движутся по маршруту, независимо от числа пассажиров. Тур, который стартует на площади Азадлыг, длится полтора часа и имеет протяженность 25 километров.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку начинается отбор уличных музыкантов
Общество 26 сентября 15:13
В Баку планируется провести необычный Новруз
Туризм 29 июля 10:50
Туристы в Баку предпочитают трехдневные и семидневные карты BakuCard
Туризм 27 июля 13:41
В Баку начинается кастинг уличных артистов
Общество 26 июля 16:20
В Азербайджане станет больше китайских туристов
Туризм 26 июля 13:33
В Баку будут выступать уличные артисты
Общество 25 июля 16:21
Лента новостей
Азербайджанская компания завершила разработку дизайна нового объекта в Баку
Бизнес 17:48
МИД России о незаконном визите Затулина в Нагорный Карабах
Нагорно-карабахский конфликт 17:48
Бакинская высшая школа нефти подписала Меморандум о взаимопонимании с Bahar Energy Operating Company (ФОТО)
Бизнес 17:46
Универсальная история человечества в Баку, которая уместилась в одном чемодане (ФОТО)
Культура 17:45
Министр обороны Азербайджана встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ
Нагорно-карабахский конфликт 17:43
Нахчыванский производитель кондитерских изделий расширяет ассортимент своей продукции
Бизнес 17:42
Общий товарооборот Казахстана превысил $60 млрд
Бизнес 17:39
Узбекско-корейское СП открывает тендер на приобретение пробоотборников
Тендеры 17:39
Впервые из Баку в Европу по БТК отправляется контейнерный поезд
Бизнес 17:37