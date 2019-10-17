Baku City Tour планирует открыть новый маршрут (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - В ближайшее время в маршруты автобусов Baku City Tour будет добавлен еще один.

Об этом в четверг сказал Trend директор Бакинского туристического информационного центра Руфат Багиров. По его словам, на новой линии предусмотрен ряд новшеств.

"Пока точно не известны начальная и конченая точки маршрута. Могу сказать только, что это будет новым направлением, и для наглядной демонстрации достопримечательностей города в аудиогиды будут добавлены дополнительные языки - китайский, арабский, турецкий и индийский. Что касается цен, то никаких изменений не будет. Для иностранцев оплата составляет 20, а для местного населения — пять манатов. Для детей и пожилых людей есть скидка в 50 процентов. Новое направление будет доступно до конца следующего года", - сказал Багиров.

Он рассказал также о спросе на услуги автобусных туров Baku City Tour:

"Спрос на туристические маршруты меняется в зависимости от сезона. С марта и до конца октября наблюдается наибольший спрос. Случается, что на линию выпускаются дополнительные автобусы", - отметил директор.

Он сказал, что каждый день с 10:00 по 19:00 автобусы движутся по маршруту, независимо от числа пассажиров. Тур, который стартует на площади Азадлыг, длится полтора часа и имеет протяженность 25 километров.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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