Посол Китая об упрощении визовых процедур для граждан Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Вопрос упрощения визовых процедур для граждан Азербайджана обсуждался с компетентными органами Китая.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала журналистам посол Китая в Азербайджане Го Минь.

«Мы обсуждали этот вопрос с компетентными органами Китая. Мы откроем больше каналов для оформления виз и будем упрощать процедуру получения визы», - сказала она.

Посол отметила, что посольство Китая готово пригласить представителей турагентств в Азербайджане, узнать их проблемы в получении визы в Китай.

«Мы будем стараться решить все эти проблемы. Посольство также будет работать над тем, чтобы повысить осведомленность о своей визовой политике в Азербайджане», - сказала дипломат.

По ее словам, тот факт, что до сих пор Китай не упростил процедуру получения визы для граждан Азербайджана вовсе не означает, что у Китая есть обеспокоенность, связанная с Азербайджаном.

«У каждой страны есть своя визовая политика. Наша визовая политика — отражение нашего суверенитета. Я знаю, что многие азербайджанцы занимаются бизнесом в Китае. Мы будем оказывать им полное содействие», - сказала Го Минь.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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