Посол Китая об упрощении визовых процедур для граждан Азербайджана

18 октября 2019 19:40 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Вопрос упрощения визовых процедур для граждан Азербайджана обсуждался с компетентными органами Китая.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала журналистам посол Китая в Азербайджане Го Минь.

«Мы обсуждали этот вопрос с компетентными органами Китая. Мы откроем больше каналов для оформления виз и будем упрощать процедуру получения визы», - сказала она.

Посол отметила, что посольство Китая готово пригласить представителей турагентств в Азербайджане, узнать их проблемы в получении визы в Китай.

«Мы будем стараться решить все эти проблемы. Посольство также будет работать над тем, чтобы повысить осведомленность о своей визовой политике в Азербайджане», - сказала дипломат.

По ее словам, тот факт, что до сих пор Китай не упростил процедуру получения визы для граждан Азербайджана вовсе не означает, что у Китая есть обеспокоенность, связанная с Азербайджаном.

«У каждой страны есть своя визовая политика. Наша визовая политика — отражение нашего суверенитета. Я знаю, что многие азербайджанцы занимаются бизнесом в Китае. Мы будем оказывать им полное содействие», - сказала Го Минь.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Посол: У Китая и Азербайджана большие перспективы для сотрудничества в космической сфере
ИКТ 20:08
Посол: Товарооборот между Китаем и Азербайджаном достиг рекордного уровня
Бизнес 19:08
Китай готов использовать Бакинский международный порт для дальнейшего расширения транспортных маршрутов через Центральную Азию – посол
Бизнес 19:04
Китай готов углубить сотрудничество с Азербайджаном в разработке энергоресурсов – посол
Энергетика 18:50
Азербайджанская компания «Атена» запускает новую линию производства молочной продукции
Бизнес 17:38
Компания «Атена» увеличила производство молока
Бизнес 17:28
Лента новостей
В Танзании почти 40 школьников пострадали при ударе молнии
Другие страны 21:07
Расходы госбюджета Азербайджана на науку в 2020 году будут значительно увеличены
Финансы 20:57
Эльмар Мамедъяров встретился с новым послом Катара (ФОТО)
Политика 20:35
Средства, выделенные из госбюджета Азербайджана на социальные пособия и пенсии, будут увеличены вдвое
Финансы 20:20
Доходы сводного бюджета Азербайджана на 2020 год составят 27,5, а расходы - 29,4 млрд манатов
Финансы 20:12
Посол: У Китая и Азербайджана большие перспективы для сотрудничества в космической сфере
ИКТ 20:08
Между Фондом Гейдара Алиева и ЮНИСЕФ подписан Меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Политика 19:32
Дядя Ваня высказал бакинцам все, что накопилось за долгие годы (ФОТО)
Культура 19:27
Иран отправил в Персидский залив две платформы
Экономика 19:13