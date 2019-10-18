Посол Китая об упрощении визовых процедур для граждан Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Вопрос упрощения визовых процедур для граждан Азербайджана обсуждался с компетентными органами Китая.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала журналистам посол Китая в Азербайджане Го Минь.
«Мы обсуждали этот вопрос с компетентными органами Китая. Мы откроем больше каналов для оформления виз и будем упрощать процедуру получения визы», - сказала она.
Посол отметила, что посольство Китая готово пригласить представителей турагентств в Азербайджане, узнать их проблемы в получении визы в Китай.
«Мы будем стараться решить все эти проблемы. Посольство также будет работать над тем, чтобы повысить осведомленность о своей визовой политике в Азербайджане», - сказала дипломат.
По ее словам, тот факт, что до сих пор Китай не упростил процедуру получения визы для граждан Азербайджана вовсе не означает, что у Китая есть обеспокоенность, связанная с Азербайджаном.
«У каждой страны есть своя визовая политика. Наша визовая политика — отражение нашего суверенитета. Я знаю, что многие азербайджанцы занимаются бизнесом в Китае. Мы будем оказывать им полное содействие», - сказала Го Минь.
(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Твиттер: @Lyaman_Zeyn
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.