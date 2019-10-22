В Азербайджане выросли доходы отелей

22 октября 2019 17:41 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Доходы отелей в Азербайджане за январь-сентябрь этого года увеличились на 334 миллиона манатов или на 16,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике, 66,9 процента доходов пришлись на долю услуг по предоставлению номеров (комнат), 25,1 процента - на продажу напитков и пищевых продуктов, 2,2 процента - на долю оздоровительных услуг, а 5,8 процента - на долю других услуг.

Согласно информации, за отчетный период средний показатель уровня использования разовой вместимости отелей по стране составил 23,6 процента. Этот показатель в Губе был равен 54,3 процента, в Нафталане - 53,7 процента, в Шабране - 50,6 процента, в Габале - 40,8 процента, в Баку 32,6 процента, в Бейлагане 32.0 процента, а в других города и районах - ниже среднего показателя по стране. Наивысший средний показатель уровня использования разовой вместимости отелей зарегистрирован в августе.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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