Прямой рейс из Баку в Прагу: новогоднее предложение от Silk Way Travel и PASHA Holidays!

24 октября 2019 12:49 (UTC+04:00)

Новый год в Праге – это ожившая сказка!

Для всех, кто желает провести новогодние каникулы в одном из самых блистательных городов Европы, туристические компании Silk Way Travel и PASHA Holidays подготовили совместное выгодное предложение.

В период c 28.12.2019 по 04.01.2020 (8 дней/7 ночей) стоимость туристического пакета будет начинаться от 1133 Евро (сумма указана на одного человека при условии двухместного размещения).

В цену включены: прямой перелет Баку-Прага-Баку (авиакомпания AZAL), трансфер аэропорт-отель-аэропорт, проживание в отеле 4* звезд на базе завтрака.

Для получения подробной информации необходимо обращаться в Silk Way Travel по телефону (+99412) 310-36-63, через Whatsapp по номеру +994 77 310 36 63 (только письменные сообщения), а также по электронной почте: cc@swtravel.az.

Заявки на бронирование туров можно также отправлять через страницу в Facebook: https://www.facebook.com/silkwaytravel.az/

Приобрести туристические путевки можно в офисе компании по адресу: город Баку, ул. Низами 126А и в офисах других туристических компаний страны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Российский турбизнес знакомится с туристическим потенциалом Азербайджана (ФОТО)
Туризм 25 февраля 12:14
Выгодное предложение от Silk Way Travel: Турпакет в Анталию всего за $359
Бизнес 17 декабря 2018 17:24
Представлен новый сайт туристической компании Silk Way Travel
Бизнес 16 ноября 2018 13:10
Азербайджанские Авиалинии и Silk Way Travel приняли участие в туристической выставке MITT-2018 в Москве (ФОТО)
Туризм 15 марта 2018 18:26
Из каких стран идет в Азербайджан основной турпоток
Бизнес 5 апреля 2017 18:43
Интерес азербайджанских туристов к Турции возрос на треть
Бизнес 5 апреля 2017 18:21
Лента новостей
Нидерландская компания планирует запустить производство сельхозтехники в Узбекистане
Бизнес 13:53
ГУП: Информация об увольнении сотрудников полиции, предотвративших попытку незаконной акции в Баку, ложь
Общество 13:41
Гендиректор "Карат Холдинг": Потребности Азербайджана в зерновых сравнительно небольшие
Экономика 13:38
Раин Султанов, Джан Чанкая и Нильс Олмедал - посвящение всемирно известным джазменам (ФОТО)
Культура 13:26
Бахрам Багирзаде: Древняя и богатая история Нахчывана – наше национальное достояние (ФОТО)
Культура 13:24
ЕБРР поддержит развитие возобновляемой энергетики в Азербайджане
Энергетика 13:23
Узбекский банк намерен привлечь $500 млн инвестиций
Бизнес 13:20
Албания заинтересована в покупке газа в рамках расширения мощности TAP
Энергетика 13:16
Мамедъяров: Из-за деструктивной позиции Армении на переговорах нет прогресса (ФОТО)
Политика 13:11