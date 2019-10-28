AZAL перешел на зимнее расписание полетов

БАКУ/Trend/ - Зимнее расписание полетов авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) вступило в силу 27 октября, сообщает Trend со ссылкой на AZAL.

В рамках зимнего расписания полетов прямые рейсы из Баку будут выполняться по следующим направлениям - Алматы, Анкара, Анталия, Пекин, Берлин, Дубай, Гянджа, Стамбул, Джидда, Кувейт, Лондон, Милан, Москва, Нахчыван, Нью-Йорк, Париж, Санкт-Петербург и Тель-Авив.

Также 20 авиа-направлений будут обслуживаться авиакомпаниями-партнерами Code-Share.

Будут выполняться рейсы из Гянджи в Баку и Москву, а также чартерные рейсы в Санкт-Петербург.

Прямые рейсы из Ленкорани в Москву будут выполняться один раз в неделю.

Зимнее расписание полетов будет в силе до 28 марта.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Юсиф Агаев)

Твиттер: @kamala_mammadli

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