Туристы в Азербайджане больше тратят, нежели местные граждане за рубежом (Эксклюзив)

31 октября 2019 09:44 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Расходы туристов, приезжающих в Азербайджан, стали превышать затраты граждан Азербайджана, отправляющихся в зарубежные страны, сообщает в четверг Trend.

Так, сумма расходов, которые иностранные туристы потратили в Азербайджане в 2018 году, составила 2 миллиарда 661 миллиона 600 тысяч манатов, а граждане Азербайджана потратили за рубежом 2 млрд 387 млн 400 тыс манатов.

В 2017 году эти цифры составили 2 миллиарда 285 миллиона 300 тысяч манатов (иностранные граждане) и 1 миллиарда 678 миллиона 900 тысяч манатов соответственно (граждане Азербайджана).

Следует отметить, что сумма средств, которые граждане Азербайджана потратили за рубежом, стала превышать затраты приезжающих в Азербайджан иностранцев в период 2014-2016 годов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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