Турецкая авиакомпания прекращает полеты в Грузию

8 ноября 2019 11:57 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Турецкая авиакомпания Atlasglobal с 9 ноября прекращает авиарейсы Тбилиси-Стамбул, сообщает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Информацию подтверждают в компании TAV Georgia, которая управляет Тбилисским международным аэропортом.

Сообщение об упразднении полетов получили пассажиры, у которых были билеты на рейс Тбилиси-Стамбул в ноябре. По имеющейся информации, компания прекращает полеты из-за финансовых проблем.

Это происходит не в первый раз – полеты были приостановлены в начале лета 2019 года и возобновились 16 июля.

Atlasglobal — турецкая авиакомпания, выполняющая регулярные и чартерные пассажирские авиаперевозки как в страны Европы и Азии, так и внутри Турции.

Компания базируется в новом стамбульском аэропорту, дополнительный хаб размещен в аэропорту Даламана, принадлежит ETS Group.

Аэропорты Грузии за девять месяцев 2019 года обслужили более 4,1 миллиона пассажиров, что на 5,4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С января по октябрь пассажиропоток в Тбилисском международном аэропорту увеличился всего на 0,68 процента, в Батумском - на 2,01 процента, а в Кутаисском – на 39,79 процента.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @Mila61979356

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