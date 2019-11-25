Открылись прямые авиарейсы из Грузии в Болонью

БАКУ/Trend/ - Венгерский лоукостер Wizz Air начал осуществление прямых регулярных авиарейсов из Кутаисского международного аэропорта в направлении Болоньи (Италия), сообщает Trend со ссылкой на службу аэропорта.

Полеты авиакомпания будут осуществляться два раза в неделю.

Кроме того, с 2020 года Wizz Air добавит еще два рейса в направлении Ниццы и Кельна.

В начале ноября низкобюджетная ирландская авиакомпания Ryanair начала осуществление полетов в Кутаисский международный аэропорт из Марселя (Франция) и Болоньи.

В обоих направлениях авиарейсы осуществляются два раза в неделю.

Wizz Air появилась на авиарынке Грузии в 2012 году, а в сентябре 2016 года в Кутаисском аэропорту (регион Имерети) открылась первая в регионе база компании.

В 2018 году компания перевезла более 587,6 тысячи пассажиров в Кутаиси и стала лидером на рынке Грузии.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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