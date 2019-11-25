Открылись прямые авиарейсы из Грузии в Болонью

25 ноября 2019 11:43 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Венгерский лоукостер Wizz Air начал осуществление прямых регулярных авиарейсов из Кутаисского международного аэропорта в направлении Болоньи (Италия), сообщает Trend со ссылкой на службу аэропорта.

Полеты авиакомпания будут осуществляться два раза в неделю.

Кроме того, с 2020 года Wizz Air добавит еще два рейса в направлении Ниццы и Кельна.

В начале ноября низкобюджетная ирландская авиакомпания Ryanair начала осуществление полетов в Кутаисский международный аэропорт из Марселя (Франция) и Болоньи.

В обоих направлениях авиарейсы осуществляются два раза в неделю.

Wizz Air появилась на авиарынке Грузии в 2012 году, а в сентябре 2016 года в Кутаисском аэропорту (регион Имерети) открылась первая в регионе база компании.

В 2018 году компания перевезла более 587,6 тысячи пассажиров в Кутаиси и стала лидером на рынке Грузии.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @Mila61979356

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Грузия и Украина углубят сотрудничество по торгово-экономическим связям
Бизнес 12:34
Грузия становится важным рынком для эстонских животноводов
Бизнес 12:31
В Грузии проходит грузино-японский бизнес-форум
Бизнес 11:44
Российским компаниям разрешили поставлять мясную продукцию в Грузию
Бизнес 10:24
В Италии из-за оползня обвалился участок автомобильной эстакады
Европа 24 ноября 23:11
Итальянская береговая охрана спасла 149 мигрантов у острова Лампедуза
Европа 24 ноября 14:53
Лента новостей
Авторитетное издание "Российская газета" опубликовало интервью с Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой (ФОТО)
Политика 12:56
UniCredit обсуждает продажу 50% доли в Yapi Kredi
Финансы 12:54
Галина Ниязова: Межрегиональный форум откроет новые возможности для продвижения интересов Москвы и Баку
Политика 12:50
Brent может подорожать до 62 долларов за баррель
Финансы 12:49
Турция почти на 20% сократила экспорт электротоваров в Иран
Турция 12:43
В Турции горит фабрика по производству изделий из пластика
Турция 12:39
Грузия и Украина углубят сотрудничество по торгово-экономическим связям
Бизнес 12:34
Объем закачки газа ПО «Азеригаз» достиг рекордной отметки
Энергетика 12:31
Грузия становится важным рынком для эстонских животноводов
Бизнес 12:31