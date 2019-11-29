Госагентство: В будущем году туриндустрию Азербайджана ждут серьезные реформы

29 ноября 2019 14:44 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Возможности для превращения Азербайджана в туристическую страну большие. Но дело не только в привлечении туристов в страну, а в том, чтобы они к нам возвращались вновь.

Об этом заявил Trend председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, выступая на Азербайджанском туристическом саммите.

По его словам, прошлый год был очень запоминающимся для индустрии туризма: "В стране наблюдался рост числа иностранных гостей. Была проведена маркетинговая работа, отвечающая современным требованиям. Сегодня представители отелей играют важную роль в развитии индустрии туризма. Считаю, что и в следующем году нас ждут серьезные реформы".

Нагиев добавил, что, несмотря на большие успехи, предстоит большая работа.

Автор:Ильхама Асабалаева Текст:Наргиз Исмаилова

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