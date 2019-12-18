Туркомпании Азербайджана сами должны создавать новые продукты

18 декабря 2019 12:44 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В конкурентной борьбе, туристические компании подчас пытаются очернять своих конкурентов, но это не путь для развития.

Об этом сказал руководитель Аппарата Государственного агентства по туризму Кянан Гасымов, сообщает в среду Trend.

«Наоборот, необходимо поддерживать друг друга, чтобы на рынке появлялись конкурентоспособные туристические компании», - сказал он.

Гасымов добавил, что порой Агентство сталкивается с трудностями при создании новых туристских продуктов.

«Мы создает новый продукт, а затем передаем ее операторам, чтобы они пользовались им. В действительности же эту работу должны выполнять сами туристические компании и сами создавать новые продукты. После этого мы должны представлять эти продукты общественности», - резюмировал Гасымов.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан стал членом Азиатско-Тихоокеанской туристской ассоциации
Туризм 17 декабря 16:19
Рост числа прибывших в Азербайджан из Туркменистана с начала года достиг 92%
Туризм 12 декабря 18:04
В Азербайджане рост числа прибывших из Индии в ноябре превысил 75%
Туризм 12 декабря 18:00
Число посетивших Азербайджан граждан Китая выросло на 63%
Туризм 9 декабря 17:32
Госагентство по туризму Азербайджана объявило тендер по созданию туристического реестра
Туризм 7 декабря 16:38
В Азербайджане учреждена Организация "Волонтеры туризма"
Туризм 5 декабря 16:30
Лента новостей
Генпрокуратура Азербайджана распространила информацию об Эльвине Исаеве
Общество 12:59
Президент Ильхам Алиев принял председателя Мажилиса Парламента Казахстана (ФОТО)
Политика 12:50
Сохранение традиций толерантности и мультикультурализма - один из приоритетов государственной политики в Азербайджане - госкомитет
Точка зрения 12:44
В Баку обсуждают перспективы развития органической и экологически чистой продукции
Бизнес 12:37
Объем грузоперевозок в Азербайджане незначительно увеличился
Транспорт 12:32
Производители и экспортеры нескольких ассоциаций Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве
Бизнес 12:27
Президент Ильхам Алиев принял председателя Великого национального собрания Турции (ФОТО)
Политика 12:27
Туркменистан передал Афганистану мощное электрооборудование
Энергетика 12:25
Производство лакокрасочной продукции в Азербайджане увеличилось в два раза
Энергетика 12:25