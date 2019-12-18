Туркомпании Азербайджана сами должны создавать новые продукты

БАКУ/Trend/ - В конкурентной борьбе, туристические компании подчас пытаются очернять своих конкурентов, но это не путь для развития.

Об этом сказал руководитель Аппарата Государственного агентства по туризму Кянан Гасымов, сообщает в среду Trend.

«Наоборот, необходимо поддерживать друг друга, чтобы на рынке появлялись конкурентоспособные туристические компании», - сказал он.

Гасымов добавил, что порой Агентство сталкивается с трудностями при создании новых туристских продуктов.

«Мы создает новый продукт, а затем передаем ее операторам, чтобы они пользовались им. В действительности же эту работу должны выполнять сами туристические компании и сами создавать новые продукты. После этого мы должны представлять эти продукты общественности», - резюмировал Гасымов.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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