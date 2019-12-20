В этом году граждане Азербайджана больше всего посещали Иран

20 декабря 2019 14:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С января по ноябрь 2019 года число граждан Азербайджана, посетивших зарубежные страны, выросло на 14,1 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составив 5095 тысяч человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госкомстат.

Так, Иран посетили 36,7 Грузию – 28,7, Россию – 17,6, Турцию – 11,5 процента граждан Азербайджана. 5,5 процента посетили другие страны.

Среди выехавших 64 процентов составили мужчины, 36 процентов - женщины.

За этот период число граждан Азербайджана, поехавших в Иран, выросло на 25,5 процента, в Грузию – на 12,7 процента, в Россию – на 6,2 процента, в Турцию – на 4,5 процента .

82,5% граждан Азербайджана, которые посетили зарубежные страны с января по ноябрь этого года, воспользовались железнодорожным и автомобильным транспортами, 16,8 процента - воздушным, 0,7 процента - морским транспортом.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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