В Азербайджане стартовал конкурс для российских туристов (ФОТО)

25 декабря 2019 16:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское бюро по туризму совместно с онлайн-платформой Слетать.ру инициировало онлайн-кампанию.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму, в рамках кампании с целью продвижения туристического потенциала Азербайджана и ознакомления российских туристов с имеющимися туристическими возможностями проводится конкурс.

Согласно условиям конкурса, следует составить индивидуальный туристический маршрут, выбрав не менее одного из основных туристических мест столицы, лыжных курортов, туристических лечебно-оздоровительных центров и образцов гастрономического туризма.

В рамках конкурса для выбора предлагаются туристические центры, расположенные в различных регионах страны, в том числе лыжные курорты Шахдаг и Туфандаг, Загатальский и Гёйгёльский заповедники, Гирканский национальный парк, озеро Батабат, такие достопримечательности столицы, как Национальный музей ковров, Ичеришехер, Атешгах, улица Низами, Flame Towers, Центр Гейдара Алиева, туристические лечебно-оздоровительные центры в Нафталане, Галаалты, Дуздаге, а также в Габале, Лянкяране и Лерике.

Для участия в конкурсе, который продолжится до 31 января, необходимо пройти по ссылке Слетать.ру - Азербайджан, создать свой индивидуальный туристический маршрут, выбрав отмеченные места, и поделиться им в социальных сетях. В завершение конкурса будут отобраны три случайных победителя. Они будут награждены путевкой в Азербайджан, покрывающей расходы на авиабилет, отель, трансфер и билет на лыжный аттракцион.

Победители будут объявлены на сайте Слетать.ру и странице сайта в соцсети "В контакте".

Напомним, что за январь-ноябрь 2019 года Азербайджан посетило 866 тысяч российских туристов, что выше аналогичного показателя прошлого года на 49 тысяч человек или шесть процентов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • В Азербайджане стартовал конкурс для российских туристов (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовал конкурс для российских туристов (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовал конкурс для российских туристов (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовал конкурс для российских туристов (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовал конкурс для российских туристов (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовал конкурс для российских туристов (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовал конкурс для российских туристов (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовал конкурс для российских туристов (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовал конкурс для российских туристов (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовал конкурс для российских туристов (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовал конкурс для российских туристов (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовал конкурс для российских туристов (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовал конкурс для российских туристов (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовал конкурс для российских туристов (ФОТО)
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