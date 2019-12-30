В Азербайджане введены новые требования, связанные с созданием объектов туризма и рекреации

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане введены новые требования по проектированию объектов туризма и рекреации вместимостью более 300 человек, сообщает в понедельник Trend.

В связи с этим Кабмин внес дополнения в «Общее положение природных парков Азербайджана».

Согласно дополнению, должен быть подготовлен документ по оценке влияния этих объектов на окружающую среду, который должен пройти государственную экологическую экспертизу.

Если эти объекты соответствуют экологическим требованиям, то подготовка документа по оценке влиянии на окружающую среду не требуется, но в документы, выданные министерством экологии и природных ресурсов, вносятся соответствующие поправки с учетом требований нормативно-правовых актов и технических нормативно-правовых актов в сфере охраны окружающей среды.

Если условия, связанные с внесением существенных изменений в предусмотренный порядок природопользования во время функционирования существующих объектов, предусмотренных пунктом 5.6 Положения, не соответствуют экологическим требованиям по показателям влияния на окружающую среду, или применены технологии и технологические методы, отличные от предусмотреных в первичном проекте проекта, то данная деятельность вновь должна оцениваться с позиции влияния на окружающую среду.

При проведении оценки влияния на окружающую среду по объектам, предусмотренным в пункте 5.6 Положения, при установлении их трансграничного влияния, вопросы оценки трансграничного влияния по этим объектам решаются в соответствии с международными договорами, которые ратифицированы Азербайджаном.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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