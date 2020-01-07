Казахстан ввел безвизовый режим для граждан Китая и Индии

7 января 2020 18:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Казахстан ввел 72-х часовой безвизовый режим въезда для граждан Китая и Индии, следующих транзитом через международные аэропорты городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, Караганда и Тараз, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Казахстана.

Согласно сообщению, с 1 января 2020 года данное разрешение вступило в силу согласно постановлению правительства Казахстана «Об утверждении Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан и Правил осуществления миграционного контроля, а также учета иностранцев и лиц без гражданства, незаконно пересекающих Государственную границу Республики Казахстан, незаконно пребывающих на территории Республики Казахстан, а также лиц, которым запрещен въезд на территорию Республики Казахстан».

Отмечается, что в пунктах пропуска будут проставляться штампы в паспорта транзитных граждан КНР и Индии с указанием времени пересечения Государственной границы Казахстана.

Напомним, Казахстан третий год подряд улучшает позиции в Индексе паспортов, составляемом компанией Henley & Partners.

Согласно отчету, в 2020 году, казахстанский паспорт занял 67 место благодаря своей возможности предоставлять безвизовый доступ в 76 стран мира.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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