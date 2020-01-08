Туристы из Европы стали чаще посещать Азербайджан

БАКУ /Trend/ - В 2019 году (с января по декабрь) Азербайджан посетило 3,17 миллиона иностранных граждан, что на 11,4 процента больше в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Основные страны поступления туристов — Россия, Грузия, Иран, Турция, азиатские и европейские страны.

За указанный период в Азербайджан приехало 224 тысяч туристов из европейских стран (на 14,7 процента больше в сравнении с соответствующим периодом 2018 года). Больше всего туристов приехало из Великобритании (36 тысяч, рост на 25,3 процента), Германии (20 тысяч, рост на 19,4 процента), Италии (12 тысяч, рост на 10,8 процента) и Франции (девять тысяч, рост на 15,2 процента).

Что касается стран Южной Азии, 65 тысяч приехало из Индии и 46 тысяч – из Пакистана (рост на 66,8 процента и 12,9 процента, соответственно.

Среди стран Центральной Азии лидирует Туркменистан, Число гостей из этой страны выросло на 85 процентов. Из Казахстана число приезжих составило 47 тысяч человек (рост на 26,1 процента), Узбекистана – 23 тысячи человек (рост на 28,3 процента).

На 17 процентов наблюдается рост числа израильских граждан, посетивших Азербайджан. Среди стран Ближнего Востока на первом месте Саудовская Аравия (рост на 46,7 процента).

Выросло и число граждан Китая, где действует представительство Агентства (рост на 62,4 процента).

По Южной Корее и Украине, где будут действовать туристические представительства Азербайджана, наблюдался рост на 19,9 процента и 2,4 процента, соответственно.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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