В 2019 г. Азербайджан посетили 3,2 млн туристов

БАКУ/Trend/ - Азербайджанское бюро по туризму старается упростить процесс получение виз, чтобы туристам из еще большего количества стран было удобно получать азербайджанские визы.

Об этом сказал генеральный исполнительный директор Азербайджанского бюро по туризму Флориан Зенгстшмид, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что в 2019 году в туристической сфере Азербайджана был достигнут рекордный показатель, в прошлом году страну посетили 3,2 миллиона туристов.

«Рост в туристической сфере составил 11,4 процента. Особенно высокий рост отмечен в отношении туристов из европейских стран. По азиатскому рынку наблюдалось снижение роста, что обуславливает необходимость обозначить новые пути в стратегии маркетинга . Туристы испытывают потребность в более надежных коммерческих структурах».

Зенгстшмид добавил, что в 2020 году в сфере туризма ожидается 10-процентный рост, отметив, что это очень хорошая цифра.

По словам директора, в 2020 году запланировано открытие новых представительств Бюро за рубежом: «В первом квартале этого года откроются представительства в Украине, Казахстане, Южной Корее и Японии».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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