В 2019 г. Азербайджан посетили 3,2 млн туристов

14 января 2020 13:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджанское бюро по туризму старается упростить процесс получение виз, чтобы туристам из еще большего количества стран было удобно получать азербайджанские визы.

Об этом сказал генеральный исполнительный директор Азербайджанского бюро по туризму Флориан Зенгстшмид, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что в 2019 году в туристической сфере Азербайджана был достигнут рекордный показатель, в прошлом году страну посетили 3,2 миллиона туристов.

«Рост в туристической сфере составил 11,4 процента. Особенно высокий рост отмечен в отношении туристов из европейских стран. По азиатскому рынку наблюдалось снижение роста, что обуславливает необходимость обозначить новые пути в стратегии маркетинга . Туристы испытывают потребность в более надежных коммерческих структурах».

Зенгстшмид добавил, что в 2020 году в сфере туризма ожидается 10-процентный рост, отметив, что это очень хорошая цифра.

По словам директора, в 2020 году запланировано открытие новых представительств Бюро за рубежом: «В первом квартале этого года откроются представительства в Украине, Казахстане, Южной Корее и Японии».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан зарабатывает на туризме больше своих соседей
Туризм 25 декабря 2019 17:00
В Азербайджане запустят несколько туристических инициатив
Туризм 25 декабря 2019 16:42
Азербайджан стал членом Азиатско-Тихоокеанской туристской ассоциации
Туризм 17 декабря 2019 16:19
"Звезды" получат более 100 отелей Азербайджана
Туризм 7 декабря 2019 13:32
В Азербайджане построят Гостевой центр грязевых вулканов
Туризм 4 декабря 2019 19:16
Азербайджанское бюро по туризму серьезно подготовится к приему туристов из Китая
Туризм 4 декабря 2019 15:43
Лента новостей
Запрещенное в Турции лекарство не ввозится в Азербайджан - минздрав
Общество 13:19
Армения стоит перед глобальной катастрофой - экс-премьер
Армения 13:12
В 2019 году в Азербайджане увеличился объем авиагрузоперевозок
Бизнес 13:00
Минэкологии Азербайджана провело рейд в связи с запрещенными средствами рыбной ловли (ФОТО)
Общество 12:58
Сергей Лавров: Россия призывает США и Иран проявлять сдержанность
Россия 12:53
Азербайджанская корпорация TITAN GROUP обнародовала объемы производства
Бизнес 12:52
В Азербайджане вырос объем железнодорожных грузоперевозок
Бизнес 12:52
Bek Air: второй пилот потерпевшего крушение самолета допустил оплошность
Казахстан 12:47
Пять крупных международных сделок Узбекистана по экономической концентрации
Бизнес 12:47