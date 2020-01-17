В Азербайджане будут зарегистрированы все экскурсоводы

17 января 2020 09:44 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Все экскурсоводы (гиды) в Азербайджане будут зарегистрированы в Ассоциации туристических гидов Азербайджана.

Об этом в пятницу сказала Trend соучредитель Ассоциации, международный инструктор Всемирной федерации ассоциаций туристических гидов Сакина Аскерова.

По ее словам, информация о гидах будет внесена в информационную базу Ассоциации.

Аскерова отметила, что в настоящее в туристическом секторе работают около 600 туристических гидов, около 300 из которых зарегистрированы в информационной базе Ассоциации: «Они напрямую сотрудничают с нами. Регистрацию пройдут и остальные 300 гидов. В этом году мы планируем провести эту работу».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан посетили десятки тысяч граждан Индии (ФОТО)
Туризм 9 января 11:56
Туристы из Европы стали чаще посещать Азербайджан
Туризм 8 января 13:21
Нагиф Гамзаев: Туризм в Азербайджане вступил в новую фазу развития
Общество 8 января 11:04
Жители Кыргызстана и Таджикистана стали чаще посещать Турцию
Туризм 4 января 13:59
Значительно вырос объем турпотока из Казахстана в Турцию
Туризм 4 января 13:55
Амстердам ввел новый налог для туристов
Европа 4 января 08:34
Лента новостей
В Израиле почтили память погибших 20-го января
Израиль 10:22
При ударе Ирана по базе в Ираке 11 военных США были контужены
США 10:06
Бакинские школьники интересуются Антарктидой (ФОТО)
Социум 09:59
В Кашкадарьинской области продолжается строительство газопровода
Строительство 09:50
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 09:48
В Китае выросли розничные и онлайн-продажи
Китай 09:47
Азербайджанская нефть подорожала
Энергетика 09:46
Минфин США: Россия увеличила вложения в американские гособлигации
Россия 09:45
В Азербайджане зарегистрированы 1623 кандидата в депутаты
Политика 09:35