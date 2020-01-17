В Азербайджане гидами будут работать только сертифицированные специалисты

17 января 2020 21:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - После принятия нового закона "О туризме" в Азербайджане, только обладающие сертификатом гида смогут заниматься этим родом деятельности.

Об этом в пятницу сказала Trend соучредитель Азербайджанской ассоциации туристических гидов, тренер Всемирной федерации ассоциаций туристических гидов Сакина Аскерова.

По ее словам, по причине того, что закон "О туризме" еще не в силе, сертификаты гидам выдаются по итогам тренингов.

"Однако после принятия законопроекта "О туризме" сертификаты будут обладать и правовой силой. На основании этих сертификатов, гиды смогут осуществлять профессиональную деятельность", - сказала Аскерова.

Она отметила, что сертификаты будут выдаваться сроком на пять лет.

"В настоящее время гиды проходят наши тренинги только для самосовершенствования, и наличие сертификата для них не обязательно", - пояснила Сакина Аскерова.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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