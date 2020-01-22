В Азербайджане предлагаются новые условия для работников отелей

БАКУ /Trend/ - Ассоциация туристических агентств Азербайджана может предоставить особый статус социальной защиты для сезонных работников туристического сектора согласно «Этическому кодексу представителей туристической индустрии», сказал в среду Trend председатель правления Ассоциации Руфат Гаджиев.

По его словам, предоставление особого статуса социальной защиты предусмотрено для лиц, работающих в отелях и в сфере гостиничных услуг.

«То есть, чтобы персонал отеля, работавший в летний сезон, не оставался зимой без работы, предлагается направлять его на туристические объекты зимних курортов регионов страны. Это принесет большую пользу. Во-первых, отели не будут искать новых работников, а воспользуются услугами персонала, который работал в этой сфере. Поэтому будет сохранено качество обслуживания, и не останется сезонных работников. Думаю, что должна быть общая договоренность о сотрудничестве между отелями».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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