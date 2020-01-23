В туркомпаниях Азербайджана будет введено страхование профессиональной ответственности

23 января 2020 11:04 (UTC+04:00)

Баку/Trend/ - В этом году на туристическом рынке Азербайджана ожидаются реформы для оказания более качественных и отвечающих высоким стандартам туристических услуг.

Об этом заявил Trend глава правления Ассоциации туристических агентств Азербайджана Руфат Гаджиев. По его словам, рост количества туристических компаний за последние годы считается положительным показателем развития сферы туризма. Но, с другой стороны, данный рост оказывает негативное влияние на качественное развитие данной отрасли. Потому что агентства, созданные в кратчайшие сроки, не отвечающие практически никаким требуемым стандартам и оказывают некачественные услуги, что напрямую оказывает негативное влияние на имидж других компаний, которые долгие годы представлены в сфере туризма. Соответственно, этот фактор формирует в целом негативное мнение о туркомпаниях в глазах туристов.

Р. Гаджиев отметил, что другим важным пунктом является некачественное оказание туристических услуг, которое негативно влияет на имидж Азербайджана ка туристической страны: «Для устранения этой проблемы нами в июне прошлого года и была создана Ассоциация туристических агентств Азербайджана, в которую вошли лучшие специалистов отрасли. Сегодня в составе правления организации осуществляют деятельность три комиссии, состоящие из трех бюро и Экспертного совета. Данные бюро и комиссии были созданы для обеспечения эффективности и активности деятельности ассоциации. На сегодняшний день в целях обеспечения высокопрофессиональной деятельности ассоциации в составе организации трудятся 50 специально выбранных членов. В этом году на туристическом рынке Азербайджана ожидаются положительные реформы для оказания более качественных и отвечающих высоким стандартам туристических услуг. К примеру, среди них мы можем назвать создание реестра туркомпаний, предложенное Государственным туристическим агентством и введение страхования профессиональной ответственности тур-оператора.

Р. Гаджиев отметил, что со стороны ассоциации также планируется организация различных тренингов для туркомпаний: «Нами был подготовлен и представлен Этический кодекс для повышения качества деятельности туристических субъектов, который носит рекомендательный характер. В тоже время в этом году ожидается вступление в силу нового закона «О туризме» и это, по-моему мнению, будет способствовать оздоровлению туристического рынка».

(Текст: Ильхама Исабалаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

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