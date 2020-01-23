Узбекистанцам могут разрешить находиться на территории РФ без регистрации до 15 дней

23 января 2020 12:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Россия и Узбекистан рассматривают вопрос увеличения срока пребывания граждан Узбекистана на территории России без регистрации до 15 дней, сообщает Trend в четверг со ссылкой на узбекские СМИ.

В настоящее время граждане Узбекистана могут находиться на территории России без регистрации лишь семь дней.

"Соответствующим министерствам и ведомствам двух стран поручено разработать двустороннее соглашение, предусматривающее увеличение срока пребывания граждан Узбекистана в России", – говорится в сообщении.

Данный документ планируется подписать во время визита президента Шавката Мирзиёева в Россию летом этого года.

(Автор: Илькин Сейфаддини)

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