БАКУ /Trend/ - В международных аэропортах Узбекистана введены дополнительные проверки пассажиров, прибывающих в страну, сообщил главный государственный санитарный врач Узбекистана Бахром Алматов, передает Trend в пятницу со ссылкой на узбекские СМИ.

«Особо усиленный мониторинг проводится на авиарейсах из китайских городов, откуда начал распространяться неизвестный коронавирус», - сказал он.

Отметим, что 31 декабря 2019 года власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

По словам Алматова, все международные аэропорта страны оснащены портативными тепловизорами. Бортпроводники узбекских авиалиний проинструктированы на случай выявления больных пассажиров. 37 контрольно-пропускных пунктов на границе оснащены санитарно-карантинными пунктами.

«В первую очередь проверяются пассажиры, прилетающие из Китая и других регионов, где наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. Все 11 международных аэропортов Узбекистана оснащены портативными тепловизорами. На санитарно-карантинных пунктах работают наши специалисты», – сказал Алматов.

Он добавил, что в неделю из китайских городов Пекин, Чэнду, Урумчи и Синьян в Узбекистан осуществляются 13 авиарейсов.

Отметим, что населения Уханя превышает 11 млн человек, это самый крупный город центрального Китая. Он является столицей провинции Хубэй, в которой проживают более 58 млн человек. В связи с эпидемиологической обстановкой авиарейсы, отправление поездов и автобусов из города Ухань временно приостановлены. Кроме того, региональные власти запретили рейсы междугородних автобусов, направляющихся в Ухань. В аэропортах и на вокзалах для пассажиров из Уханя создаются отдельные очереди для проверки.

По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, сейчас число заболевших вирусной пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, составляет 541 человек, 17 человек скончались. Случаи заболевания выявлены в Таиланде, Гонконге, Макао, на Тайване, в Южной Корее, Японии и США.

(Автор: Илькин Сейфаддини)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.