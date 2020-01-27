В Баку прошла первая Ассамблея винного маршрута Кавказа

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку при организации Азербайджанского бюро по туризму и Европейского института культурных маршрутов прошла первая Ассамблея винного маршрута "İter Vitis Qafqaz", сообщает в понедельник Trend.

На Ассамблее было объявлено, что создан винный маршрут Кавказа, который охватит Азербайджан, Грузию и Россию.

Генеральный исполнительный директор Бюро Флориан Зенгстшмид отметил на мероприятии большой потенциал Азербайджана в развитии винного туризма.

По его словам, созданный маршрут внесет большой вклад в развитие этой сферы в регионе.

На мероприятии был утвержден план деятельности в рамках винного маршрута Кавказа на 2020 год. В текущем году страны-члены займутся реализацией цикла мероприятий вдоль этого маршрута, будут активно участвовать в его популяризации на международных платформах, а также в осуществлении культурного и туристического обмена между странами.

Было отмечено, что винные ассоциации каждого государства-участника проведут цикл тренингов между странами по обмену опытом и развитию виноделия.

В рамках мероприятия эксперты Европейского института культурных маршрутов и Европейского института гастрономии, культуры и туризма провели тренинги.

Напомним, что винный туристический маршрут Азербайджана был включен в винный маршрут "İter Vitis" на Ассамблее, состоявшейся в ноябре 2019 года в Хорватии.

"İter Vitis", являясь маршрутом Европейского института культурных маршрутов и Евросоюза, объединяет винные маршруты более 19 стран. Кроме того, "İter Vitis" нацелен на популяризацию также истории и традиций стран-членов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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