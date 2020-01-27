В Баку объявили об учреждении Дня кавказского вина

27 января 2020 12:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ноябре этого года впервые пройдет День кавказского вина.

Об этом на мероприятии в Баку, посвященном созданию винного маршрута Кавказа, сказал представитель культурного маршрута "Iter Vitis" Эммануэль Панке, сообщает в понедельник Trend.

По словам Панке, договоренность об этом уже достигнута.

Напомним, что сегодня в Баку при организации Азербайджанского бюро по туризму и Европейского института культурных маршрутов прошла первая Ассамблея винного маршрута "İter Vitis Qafqaz".

На Ассамблее было объявлено, что создан винный маршрут Кавказа, который охватит Азербайджан, Грузию и Россию.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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