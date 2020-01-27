В 2019 году Азербайджан посетили туристы из 193 стран

БАКУ /Trend/ - В 2019 году Азербайджан посетили 3 170 400 иностранцев и лиц без гражданства из 193 стран, что на 11,3% больше в сравнении с 2018 годом, сообщает в понедельник Trend.

29,4% приехавших были гражданами России, 22,9% - Грузии, 10% - Турции, 8,1% - Ирана, 3,4% - Саудовской Аравии, 2,2% - ОАЭ, 2,1% - Индии, 1,9% - Украины, по 1,6% - Туркменистана и Ирака, по 1,5% - Казахстана, Пакистана и Израиля, 1,2% - Великобритании, 11% - гражданами других стран и 0,1% - лицами без гражданства.

Среди приехавших 66,6% составили мужчины, 33,4% - женщины.

Годовой прирост туристов наблюдался более всего из Туркменистана - (84,2%), Индии (66,8%), Китая (62,4%), Египта (55,6%), Малайзии (54,9%), Саудовской Аравии (46,3%), Венгрии (33,6%), Польши (31,1%), Узбекистана (28,4%), Казахстана (25,7%), Великобритании (25,5%), Филиппин (24,6%), Испании (24,2%), Южной Кореи (19,9%), Германии (19,2%) и Грузии (18,8%).

Число приехавших из ЕС выросло на 21,3%, составив 136,5 тысяч человек, из стран СНГ – выросло на 9,3%, составив 1 141,5 тысяч человек, из стран Персидского залива уменьшилось на 0,9%, составив 549 тысяч человек.

58,7% иностранцев и лиц без гражданства воспользовались железнодорожным и автомобильным транспортом, 40,5% - воздушным, 0,8% - водным транспортом.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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