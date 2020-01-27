В Азербайджане утверждены "Правила ведения туристического реестра"

БАКУ /Trend/ - "Правила ведения туристического реестра" необходимы с точки зрения получения подробной информации о ресурсах и субъектах сферы туризма, определения возможностей доступа к этой информации, а также для разработки новой туристической продукции, в том числе формирования обоснованной туристической политики.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказано в пояснении к решению Кабинета министров Азербайджана об утверждении "Правил ведения туристического реестра".

Сообщается что, туристический реестр крайне важен для туристических компаний с точки зрения определения их рыночной стратегии

Туристический реестр будет содержать информацию о рыночных субъектах, туристических ресурсах, в модулях туристических резервов, продукции, субъектов туристической индустрии, туристической статистики будут представлены культурные, природные и другие туристические ресурсы страны.

В рамках модуля статистики туристического реестра станет возможным использование статистических данных о прибывших, убывших туристах, внутреннем туризме. Также данные реестра о туристических компаниях будут обновляться за счет обмена информации в режиме реального времени с другими государственными структурами.

На интерактивном портале также будет действовать модуль оценивания - рейтинга субъектов туризма, и данные, предоставленные туристическими субъектами будут проверены и оценены информационными системами связанных структур. Также будет создана рейтинговая таблица, благодаря которой, субъекты будут поощряться к предоставлению более качественных услуг.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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