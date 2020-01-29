Ассоциация турагентств: граждане Азербайджана стали меньше посещать Китай

29 января 2020 15:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По результатам предварительного мониторинга, проведенного Экспертным советом Ассоциации туристических агентств Азербайджана на туристическом рынке, с начала января этого года число граждан Азербайджана, посетивгих Китай, уменьшилось почти на 50 процентов, сообщили в среду Trend в Ассоциации.

Там также отметили, что за этот период в Азербайджан на 20 процентов сократилось число туристов из Китая.

В структуре напомнили, что до восьмого марта авиаперевозчик AZAL приостановил полеты в Китай: «Вчера Китайские Авиалинии также отменили рейсы из Азербайджана в Китай и в обратном направлении, объявив, что лица, приобретшие билеты на февраль-март, могут поменять даты полетов или вернуть билет».

В Ассоциации считают, что уменьшение числа граждан Азербайджана, отправлявшихся в Китай не следует связывать именно с распространением коронавируса в стране: «К вопросу надо подходить с двух аспектов. Одна причина - текущее продолжительное празднование Нового года в Китае, другая – коронавирус. По этой причине граждане Азербайджана воздерживаются от посещения Китая. Среди тех, кто хотел лететь в Китай, и приобрел турпакеты, были такие, кто вернул билеты на февраль и март».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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