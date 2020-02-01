В Азербайджане растет интерес к зимнему туризму

БАКУ /Trend/ - Интерес к зимнему туризму в Азербайджане из года в год растет, сказал в субботу Trend член Совета экспертов Ассоциации туристических агентств Азербайджана Кянан Ханифаев.

По его словам, отрадно, что в стране функционируют два крупных современных зимне-летних туристических комплекса.

"10-11 лет назад в азербайджанском туризме было слабое представление о зимнем турсезоне. Туркомпании отправляли местных туристов за рубеж, и не могли представить интересных предложений по местному зимнему туризму. Статистика последних лет показывает, что число туристов с каждым годом растет, и местные туркомплексы посещает все больше и больше туристов».

Ханифаев добавил, что выезжающие за рубеж азербайджанские туристы, в основном, посещают соседние страны.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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