Узбекистан приостановил регулярное авиасообщение с Китаем

1 февраля 2020 10:20 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Узбекистан временно приостанавливает регулярные авиарейсы в Китай в связи со вспышкой коронавируса, сообщает Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Узбекистана.

Решение об этом приняла правительственная комиссия, созданная распоряжением президента Шавката Мирзиёева от 29 января.

Для эвакуации граждан Узбекистана из Китая планируется организовать чартерные рейсы.

Правкомиссия поручила МИД уведомить китайскую сторону о том, что Узбекистан временно приостанавливает регулярные авиарейсы между странами.

Как сообщал Парламентский сенат, в настоящее время на территории Китая находятся 72 студента из Узбекистана.

Вспышка ранее неизвестной пневмонии, позднее идентифицированной как новый тип коронавируса 2019-nCoV, была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.

Жертвами нового коронавируса стали более 200 человек, заражены более 9 800. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку данного вируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Юсиф Агаев.)

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