Узбекистан выступил страной-партнёром Международного фестиваля ремесленничества в Индии

БАКУ/Trend/ - Узбекистан выступил страной-партнёром крупнейшего в мире Международного фестиваля ремесленничества Surajkund Mela в индийском городе Фаридабад штата Харьяна, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Как сообщается, в церемонии открытия приняли участие президент Индии Рам Натх Ковинд, главный министр штата Харьяна Манохар Лал Кхаттар, губернаторы штатов Харьяна и Химачал Прадеш.

Президент Индии Рам Натх Ковинд посетил павильон Узбекистана, где ознакомился с экспозицией ремесленничества и прикладного искусства страны, а также пообщался с ремесленниками.

Выступая на церемонии, президент Индии отметил, что у Индии и Узбекистана давние культурные и дипломатические отношения.

«Хочу искренне поблагодарить президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за его лидерство и инициативы, которые все больше сближают Индию и Узбекистан», — написал в Твиттере премьер министр Индии Нарендра Моди.

«Поддерживая и продвигая ремесленничество, мы создаём новые мосты для культурного взаимодействия, помогаем молодому поколению использовать креативное мышление, демонстрируем лучшее, что есть в наследии наших стран», отметил посол Узбекистана в Индии Фарход Арзиев.

Делегация Узбекистана состоит почти из 100 человек, включая представителей Ассоциации «Хунарманд», мастеров прикладного искусства, дизайнеров и ювелиров из всех регионов, музыкантов, фольклорных ансамблей и поваров.

(Автор: Илькин Сейфаддини)

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