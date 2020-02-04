В Азербайджане зарубежным гостям будут предложены новые продукты туризма (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В работе выставки OTM Mumbai 2020, проходящей в индийском Мумбаи, участвуют азербайджанские туристические компании. Участие компаний Азербайджана стало возможным благодаря организационной поддержке Государственного агентства по туризму и Азербайджанского бюро по туризму, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.

В рамках выставки, которая завершит свою работу завтра, проводятся встречи с местными и международными туристическими компаниями в формате B2B, оцениваются возможности сотрудничества, а также обсуждаются туристические возможности, предлагаемые Азербайджаном.

Главный исполнительный директор Бюро по туризму Флориан Зенгстшмид отметил, что Индия - приоритетный для Азербайджана рынок с большим потенциалом, и эта выставка - одна из благоприятных платформ для популяризации туристического потенциала Азербайджана.

«В 2020 году мы предлагаем привлечь в Азербайджан еще больше путешественников по различным видам туризма, а также предложить новую туристическую продукцию, такие как хайкинг (непродолжительное пешее путешествие по горной местности с использованием маркированных и хорошо подготовленных троп налегке) и орнитологический туризм (наблюдение за птицами). Учитывая упрощение визовой процедуры, культурные и исторические связи между двумя странами, в этом году мы планируем принять у себя больше индийских туристов», - сказал Зенгстшмид.

Отметим, что OTM Mumbai торгово-туристическая выставка, ежегодно проводимая в формате B2B, которая собирает ведущих представителей туристической индустрии со всего мира.

В прошлом году на выставке было представлено свыше 1000 туркомпаний из 55 стран. Выставку посетили свыше 15 тысяч посетителей.

Напомним, что в 2019 году Азербайджан посетили 65 тысяч граждан Индии, что на 66,8 процента больше в сравнении с 2018 годом.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.