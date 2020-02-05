В Бакинском конгресс-центре пройдет мероприятие Travel Businness Azerbaijan 2020

5 февраля 2020 14:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском конгресс-центре 29 апреля будет проведено мероприятие Travel Businness Azerbaijan 2020, сообщает в среду Trend.

В мероприятии по туризму, впервые организуемом Государственным агентством по туризму и Азербайджанским бюро по туризму, примут участие свыше 1000 гостей из 50 стран мира, включая страны Ближнего Востока и Европы, Россию, Казахстан, Украину, Индию, Пакистан, Японию и Корею.

Мероприятие рассматривается как важная платформа для пропаганды туристических возможностей страны. Мероприятие нацелено на построение сотрудничества и партнерских отношений между местными и зарубежными туркомпаниями и стимулирование развития взаимоотношений между ними.

В ходе мероприятия будут проведены встречи в формате B2B, семинары, для компаний, созданы условия для презентации услуг.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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