В январе число посетивших Азербайджан иностранцев выросло более чем на 18%

БАКУ /Trend/ - Число иностранных граждан, приехавших в Азербайджан в январе 2020 года, выросло на 35 тысяч (18,1 процента) в сравнении с январем 2019 года, достигнув 226 тысяч, сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Самый большой рост наблюдался среди приезжих из России и Грузии. Так, число прибывших из России людей выросло на 20,5 процента, составив 68 тысяч, из Грузии - на восемь тысяч или на 14,6 процента, составив 64 тысячи.

С Ближнего Востока и Турции приехали по 24 тысяч гостей, что составляет рост на 20,8 процента и 12,1 процента соответственно. Среди арабских стран лидируют Саудовская Аравия, откуда рост числа посетителей составил 321,5 процента или пять тысяч человек и Кувейт - 73,7 процента или 1,7 тысячи человек).

В сравнении с 2019 годом число лиц, приехавших из Ирана, выросло на три тысячи (26,5 процента), составив 13 тысяч человек.

Число приехавших из Южной и Центральной Азии выросло на 43 и 18,4 процента соответственно, составив по восемь тысяч человек.

Как и в прошлые месяцы много гостей было из Индии ( пять тысяч – рост на 80,2 процента) и Пакистана (три тысячи – рост на 15,6 процента).

Из стран, где есть представительства Азербайджана (Китай, Индия, Россия, Германия, Саудовская Аравия, ОАЭ, в январе 2020 года приехало 87 тысяч человек (рост на 18,5%). Без учета ОАЭ, число приехавших из стран, где есть представительства, наблюдался рост на 23,8%.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)