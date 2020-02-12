В январе число посетивших Азербайджан иностранцев выросло более чем на 18%

Туризм 12 февраля 2020 13:41 (UTC+04:00)
В январе число посетивших Азербайджан иностранцев выросло более чем на 18%

БАКУ /Trend/ - Число иностранных граждан, приехавших в Азербайджан в январе 2020 года, выросло на 35 тысяч (18,1 процента) в сравнении с январем 2019 года, достигнув 226 тысяч, сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Самый большой рост наблюдался среди приезжих из России и Грузии. Так, число прибывших из России людей выросло на 20,5 процента, составив 68 тысяч, из Грузии - на восемь тысяч или на 14,6 процента, составив 64 тысячи.

С Ближнего Востока и Турции приехали по 24 тысяч гостей, что составляет рост на 20,8 процента и 12,1 процента соответственно. Среди арабских стран лидируют Саудовская Аравия, откуда рост числа посетителей составил 321,5 процента или пять тысяч человек и Кувейт - 73,7 процента или 1,7 тысячи человек).

В сравнении с 2019 годом число лиц, приехавших из Ирана, выросло на три тысячи (26,5 процента), составив 13 тысяч человек.

Число приехавших из Южной и Центральной Азии выросло на 43 и 18,4 процента соответственно, составив по восемь тысяч человек.

Как и в прошлые месяцы много гостей было из Индии ( пять тысяч – рост на 80,2 процента) и Пакистана (три тысячи – рост на 15,6 процента).

Из стран, где есть представительства Азербайджана (Китай, Индия, Россия, Германия, Саудовская Аравия, ОАЭ, в январе 2020 года приехало 87 тысяч человек (рост на 18,5%). Без учета ОАЭ, число приехавших из стран, где есть представительства, наблюдался рост на 23,8%.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Обнародована дата открытия второй фазы нового аэропорта в Стамбуле
Обнародована дата открытия второй фазы нового аэропорта в Стамбуле
В Туркменистане построят сервисный центр «General Electric»
В Туркменистане построят сервисный центр «General Electric»
MIDA о ходе строительства жилых объектов в одном из районов Баку
MIDA о ходе строительства жилых объектов в одном из районов Баку
Loading Bars
Лента новостей
Одна из самых красивых певиц Азербайджана отмечена ТЮРКСОЙ (ВИДЕО, ФОТО) Культура 14:30
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Кюрдамирского филиала ОАО «Азерхалча» Политика 14:26
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия центра ASAN xidmət в Кюрдамире Политика 14:25
В Казахстане отмечен незначительный рост объемов розничной торговли Бизнес 14:23
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии презентации агропарка ООО «Глобал Агро» в Кюрдамире Политика 14:20
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции автомобильной дороги Пирили-Мурадхан-Сор-Сор Политика 14:14
Супруга азербайджанского певца стала лауреатом "Нобелевской премии в области музыки" Культура 14:12
В Узбекистане планируется создать пять новых авиакомпаний Транспорт 14:09
Президент Ильхам Алиев прибыл в Кюрдамирский район Политика 14:07
В январе этого года вырос экспорт автомобилей из Турции в Азербайджан В мире 14:06
Минэнерго США обнародовало прогнозы по добыче нефти в Азербайджане на 2020-2021 годы Энергетика 14:02
Особенно много туристов приезжает в Азербайджан на Формулу 1- Азад Рагимов Общество 14:00
Госсектор Узбекистана повышает свою инвестиционную активность Финансы 13:56
Турция направит в Москву делегацию для переговоров по Идлибу - МИД В мире 13:54
Частный сектор развивает в Туркменистане рыбную отрасль Бизнес 13:50
Лоукостер Казахстана расширяет сеть внутренних полетов Транспорт 13:46
Air France возобновляет рейсы Париж-Тбилиси Транспорт 13:45
В январе число посетивших Азербайджан иностранцев выросло более чем на 18% Туризм 13:41
В МИД Китая осудили политику односторонних действий США Китай 13:38
Путин обсудил с Эрдоганом обострение ситуации в Идлибе Россия 13:34
Обнародованы итоги торгов на Казахстанской фондовой бирже в январе Финансы 13:30
В Азербайджане изменены условия практического экзамена по вождению Общество 13:29
Диссертантка БГУ удостоена Президентской премии Общество 13:25
Турция увеличила экспорт химпродуктов Энергетика 13:24
Казахстанская нефтедобывающая компания закупит запчасти для компрессора Тендеры 13:22
Легендарная "Лезгинка" приедет в Баку Культура 13:22
Узбекистан оказывает гуманитарную помощь Китаю Транспорт 13:20
Турецкое министерство арендует транспортные средства Турция 13:20
В Азербайджане пройдет тестовый экзамен по приему на госслужбу Общество 13:18
Завтра в Баку будет до 11 градусов тепла Общество 13:15
Турция впервые проведет конференцию в Вароше Турция 13:13
Назначен представитель Туркменистана при ЕС Туркменистан 13:10
Такие соревнования, как "Формула 1", пропагандируют Баку – Эльдар Азизов Общество 13:04
Обнародованы данные экспорта турецкого автопрома Турция 13:04
С текущего года TANAP будет приносить доход Азербайджану Энергетика 13:00
Резко вырос размер выплаченных возмещений на страховом рынке Азербайджана в 2019 году Экономика 12:59
Проект по приватизации в Грузии претерпел изменения Бизнес 12:52
Хикмет Гаджиев: Азербайджан превратил геополитические реалии в геополитические возможности Политика 12:51
Азербайджан на высоком уровне проводит соревнования "Формулы 1" – Чейз Керри Общество 12:46
Первый азербайджанец! В Колумбии стартовало 180-дневное кругосветное путешествие Фарида Новрузи (ФОТО) Путешествия 12:46
Ялчин Адигезалов: "Золушка" Вайнштейна – синтез Востока и Запада Интервью 12:45
Эрдоган: ВС Турции нанесут удары по силам сирийского режима В мире 12:37
Взаимовыгодное двустороннее сотрудничество Украины и Азербайджана будет активно развиваться - политолог Политика 12:27
В Пентагоне заявили, что США продвигаются вперед в разработке ракет средней дальности США 12:21
В Амстердаме прогремел второй взрыв в офисе почтовой компании Европа 12:19
Азербайджан может принять новую программу по развитию цифровых платежей Финансы 12:11
Ректор БГУ выступил в Комитете ООН по использованию космического пространства в мирных целях (ФОТО) Общество 12:10
Глава МИД Китая расскажет о коронавирусе на конференции в Мюнхене Китай 12:09
В Амстердаме прогремел взрыв в офисе почтовой компании Европа 12:08
В Азербайджане будет запущена система мгновенных платежей ИКТ 11:58
В январе 2020 года аэропорты Азербайджана обслужили на 14% больше пассажиров Экономика 11:56
Количество карт и платежей через POS-терминалы в Азербайджане увеличилось ИКТ 11:52
Турецкая энергетическая компания нацелена на развитие ВИЭ в Казахстане Энергетика 11:43
В Баку на безналичную оплату переходит еще один автобусный маршрут Транспорт 11:42
Безналичные платежи в Азербайджане будут увеличиваться на 7% ежегодно Финансы 11:40
Объявлены имена послов ЧМ по аэробной гимнастике в Баку Общество 11:29
В Узбекистане установят автоматы по продаже золотых слитков Туризм 11:28
USAID поддерживает экспорт агропродукции частного бизнеса Туркменистана Бизнес 11:27
Немецкое RBB Kultur пропагандирует азербайджанскую музыку (ВИДЕО) Культура 11:26
Сократился экспорт турецкой стали В мире 11:02
В январе этого года количество авиаперелетов в Турции возросло Турция 10:58
Хикмет Гаджиев: Парламентские выборы - еще одна веха развития в общей политической системе Азербайджана Политика 10:58
Казахстанская нефтегазовая компания закупит запчасти Тендеры 10:52
Обнародована дата открытия второй фазы нового аэропорта в Стамбуле В мире 10:52
Финляндия примет несовершеннолетних беженцев из Греции Европа 10:46
Грузия ищет подрядчика для строительства международной трассы Грузия 10:45
Обнародовано количество трейлеров и контейнеров, перевезенных через порты Турции в январе 2020 года В мире 10:38
Турция в прошлом году увеличила экспорт в тюркоязычные страны почти на 20 процентов Турция 10:37
В декабре прошлого года Renault опередил Fiat на турецком рынке Транспорт 10:35
В Туркменистане построят сервисный центр «General Electric» Строительство 10:28
В Азербайджане истек срок представления протоколов ОИК в ЦИК Политика 10:27
Азербайджанская нефть подорожала Энергетика 10:21
Кабмин Азербайджана внес изменение в правила подготовки и утверждения детальных планов Общество 10:05
Звезды российского шансона приедут в Баку – зрителей ждет грандиозный концерт Культура 10:00
В Баку из клиники выписан еще один человек, у которого подозрения на коронавирус не оправдались Происшествия 09:50
Во Вьетнаме из-за коронавируса отложили пробный пуск первой в стране линии метро Другие страны 09:46
Власти Пекина будут регистрировать покупателей при продаже лекарств против гриппа Китай 09:45
ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:43
Золото в Азербайджане подешевело Финансы 09:42
Курс маната по отношению к мировым валютам на 12 февраля Финансы 09:26
Турция увеличила экспорт древесины и мебели Турция 09:10
В 2019 году выросло число посетивших Турцию израильских туристов Турция 09:06
Мажилис Казахстана ратифицировал протокол о поправках Договора о коллективной безопасности Казахстан 08:51
Сандерс побеждает на праймериз в Нью-Гэмпшире после подсчета 86% бюллетеней США 08:32
В Таиланде разработают кодекс поведения для телеканалов при освещении кризисных ситуаций Другие страны 08:24
В Индии неизвестные застрелили сотрудника победившей на выборах партии Другие страны 08:09
Итальянские предприниматели могут поделиться знаниями с узбекскими коллегами Бизнес 07:53
Гонконг предоставил материковому Китаю $143 млн на борьбу с коронавирусом Китай 07:39
Ресторанная сеть Daikiya отказалась от IPO на бирже Гонконга из-за коронавируса Другие страны 07:22
Самый дорогой артефакт с "Титаника" представили на выставке в США США 07:05
При освещении прибытия Гуайдо в Венесуэлу пострадали несколько журналистов Другие страны 06:49
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 1113 человек Китай 06:35
Эндрю Янг выходит из предвыборной борьбы в США США 06:22
Япония закрывает въезд для иностранцев, прибывающих из Чжэцзяня Другие страны 06:05
США заявили, что хотят хороших отношений с Филиппинами США 05:46
В США заявили, что не собираются вмешиваться в ситуацию на земле в Идлибе Арабские страны 05:21
Музей в Пенсильвании "нашел" в своей коллекции работу Рембрандта США 04:58
Совбез ООН продлил санкции против Ливии Другие страны 04:43
Число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере в Японии возросло до 175 Другие страны 04:27
Третий самолет с гражданами Южной Кореи прибыл из Уханя в Сеул Другие страны 04:08
Все новости