Самым привлекательным туристическим направлением в Израиле признан Батуми

БАКУ/Trend/ - Самым привлекательным туристическим направлением 2019 года в Израиле был признан грузинский город Батуми, сообщает Trend со ссылкой на информацию департамента туризма и курортов Аджарии.

По сообщению ведомства, ведущий в Израиле сайт о путешествиях lametayel.co.il присудил этот титул Батуми второй раз подряд.

В 2019 году миллионы уникальных пользователей имели доступ к статьям о Батуми, опубликованным на сайте.

На Международной туристической выставке в Тель-Авиве представители lametayel.co.il вручили специальную награду первому заместителю председателя департамента туризма и курортов Аджарии Тамар Кайкацишвили.

Департамент туризма и курортов Аджарии принял участие в Международной туристической выставке в Тель-Авиве вместе с Национальной администрацией туризма и представителями туристических компаний Грузии.

Выставка открылась 11 февраля 2020 года и завершилась 12 февраля 2020 года.

Отметим, что сайт lametayel.co.il ежемесячно посещает около 1,3 миллиона уникальных пользователей.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова).

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