В январе 2020 года Азербайджан посетили свыше 226 тысяч иностранцев

БАКУ /Trend/ - В январе 2020 года Азербайджан посетили 226,2 тысячи иностранцев и лиц без гражданства из 136 стран, что на 18,1% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госкомстат.

Из них 30% - граждане России, 28,2% - Грузии, 10,6% - Турции, 5,8% - Ирана, 3,2%- Саудовской Аравии, 2,3% - ОАЭ, 2,1% - Индии, по 1,8% - Украины и Кувейта, по 1,4% - Казахстана и Пакистана, 1,1% - Туркменистана , 0,9% - Ирака, 0,8% - Великобритании и Израиля, 7,7% - других стран , 0,1% - лиц без гражданства.

Мужчины составили 71,1%, женщины – 28,9% визитеров.

В годовом выражении число прибывших из Саудовской Аравии возросло в 4,2 раза, Израиля – в 2,6 раза, Индии – на 80,2%, Кувейта – на 73,3%, Бахрейна – на 69,8%, Малайзии – на 62,5%, Китая – на 54%, Венгрии - 42,9%, Беларуси - 29,5%, Молдовы - 28,6%, Японии - 26,6%, Ирана - 26,4%, Южной Кореи - 21,7%, Украины - 21,1%, РФ - 20,4%, Казахстана - 19,6% и Пакистана - 15,3%.

В сравнении с аналогичным периодом 2019 года за прошлый месяц количество прибывших из стран Персидского залива возросло на 21,2%, составив 34,6 тысячи человек, СНГ – на 20,4% - до 80,9 тысячи человек, ЕС – на 1% - до 5,9 тысячи человек.

Железнодорожным и автомобильным транспортом воспользовались 64,1% иностранцев и лиц без гражданства, воздушным – 35%, водным - 0,9%.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)