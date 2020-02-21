Глава МИД Чехии предлагает увеличить частоту прямых рейсов между Прагой и Баку

БАКУ/Trend/ - Введение большего количества прямых рейсов между Прагой и Баку могло бы помочь увеличить количество туристов в обоих направлениях, сказал Trend министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек.

"Так же, как в торговле и обмене студентами, в туристических потоках между нашими странами есть некоторая нехватка баланса. Мы приглашаем всех азербайджанцев посетить Чехию, и не только популярные Прагу и Карловы Вары. Мы также хотели бы, чтобы больше чехов посетили Азербайджан. На странице МИД Чехии мы советуем не посещать оккупированные территории. Мы призываем наших граждан изучать Азербайджан, поскольку это красивая страна и безопасная для туристов, которые следуют правилам", - сказал министр.

Петршичек отметил, что Чешская Республика приветствует процесс открытия Азербайджана для иностранных гостей и поддерживает развитие туризма в формах, которые сводят к минимуму негативное воздействие на природное и культурное разнообразие Азербайджана.

"Очевидно, что введение большего количества прямых рейсов между Прагой и Баку поможет увеличить количество туристов в обоих направлениях. Соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Азербайджаном предусматривает бесплатные визы для различных категорий людей, в том числе для участников международных спортивных мероприятий, некоторые из которых ежегодно проводятся в Азербайджане. Более активное продвижение Азербайджана как туристического направления со стороны ваших государственных агентств могло бы помочь увеличить число посетителей из нашей страны, к рядам которых я лично хотел бы присоединиться", - добавил он.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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