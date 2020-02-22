БАКУ /Trend/ - Авиасообщение между Ираном и Азербайджаном функционирует в штатном режиме, сказал Trend в субботу представитель "Иранских авиалиний" в Азербайджане Джейхун Сафаралиев.

По его словам, продолжается осуществление мер безопасности в связи с предотвращением распространения нового коронавируса: "Предприняты дезинфекционные меры на авиасудах и в аэропортах стран. Пассажиры дополнительно проинформированы сотрудниками авиакомпаний о мерах личной профилактики вирусных заболеваний".

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус COVID-19/SARS-CoV-2 (ранее 22019-nCoV). По последним данным, общее число зараженных вирусом достигло 77 661 человек, 2 360 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и ряде других стран.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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