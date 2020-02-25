Кыргызстан интересуется туристическим опытом Грузии

БАКУ/Trend/ - Перспективной сферой сотрудничества Грузии и Кыргызстана является туризм, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Кыргызской Республики.

Министр иностранных дел Кыргызстана Чингиз Айдарбеков принял посла Грузии Зураба Абашидзе.

Как сообщает пресс-служба МИД КР, стороны в конструктивном ключе обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Достигнуты договоренности об активизации торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Стороны обсудили вопросы проведения совместных мероприятий, запланированных на 2020 год, в том числе, организацию официального визита министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани в Кыргызстан.

Стороны также отметили, что перспективной сферой взаимного сотрудничества является туризм. Кыргызская сторона выразила заинтересованность в получении опыта Грузии в данном направлении, а также привлечении грузинских компаний в области туризма на рынок своей страны.

По итогам встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, а также подтвержден взаимный настрой на дальнейшее развитие многопрофильного двустороннего сотрудничества.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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