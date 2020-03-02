Особой проблемой грузинского туризма считается сфера услуг

БАКУ/Trend/ - На сегодняшний день особой проблемой, стоящей перед грузинским туризмом, является сектор услуг, поскольку существует необходимость в улучшении качества услуг, чтобы идти в ногу с быстрым ростом развития туризма, рассказали Trend в Национальной администрации туризма Грузии (GNTA).

Согласно GNTA, обучение необходимо не только для гидов, но и для тех, кто работает в гостевых домах семейного типа.

"В 2019 году в GNTA прошли переподготовку около 1,500 тысячи человек. В рамках бюджета государство полностью финансирует обучение, в том числе, на региональном уровне, повышая уровень знаний и навыков, необходимых в секторе туризма", - сказали в GNTA.

Как отмечает GNTA, страны ЕС, США, Япония и страны Персидского залива являются основными целевыми рынками, где в этом году проводится маркетинговая деятельность для популяризации Грузии.

Согласно GNTA, новая маркетинговая кампания в National Geographic, CNN, Bloomberg, Conde Nast Traveler направлена ​​на популяризацию и продвижение летнего, осеннего и зимнего туристических сезонов в Грузии и демонстрацию туристического потенциала страны во всем мире.

"У нас было несколько мероприятий, презентаций о Грузии в Кувейте, Казахстане и Украине, где представители нашего Конгресс-бюро вместе с частным сектором продвигали деловой туризм", - сказали в GNTA.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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